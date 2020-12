Carreta que transportava cerveja tomba na BR-393, em Barra do Piraí

Matéria publicada em 23 de dezembro de 2020, 11:26 horas

Motorista, gravemente ferido, foi encaminhado à Santa Casa

Barra do Piraí – Uma carreta carregada de cerveja tombou na madrugada desta quarta-feira, dia 23, no km 246 da BR-393, em Barra do Piraí.

De acordo com agentes da Polícia Rodoviária Federal, o condutor, que não teve a idade divulgada, foi encaminhado à Santa Casa do município em estado grave.

A pista permaneceu totalmente interditada e o trânsito seguiu no sistema siga e pare, até a remoção do veículo e limpeza da pista, já liberada.

Não há informações sobre o estado de saúde da vítima ou de saques, já que segundo a PRF, grande parte da carga ficou destruída.