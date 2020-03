Carreta tomba e interdita descida da Serra das Araras, em Piraí

Matéria publicada em 17 de março de 2020, 12:59 horas

Piraí – Uma carreta, que transportava um tubo de metal de 24 metros e 34 toneladas, tombou na manhã desta terça-feira (17), e interditou a descida da Serra das Araras, na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí. No momento foi liberada meia pista e foi registrado um congestionamento de cinco quilômetros, na altura do km 223, segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal). O acidente bloqueou as duas faixas da pista sentido Rio de Janeiro, mas ninguém ficou ferido.

Ainda segundo a PRF, o trânsito será desviado para a pista de subida, que funcionará em mão dupla, após a chegada das equipes que atuarão no transbordo da carga e retirada do veículo. Será necessário um guindaste para as remoções.