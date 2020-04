Carreta tomba e pega fogo na Serra das Araras, em Piraí

Piraí – Um acidente foi registrado na manhã desta segunda-feira, 06, na altura do km 223 da Dutra, sentido RJ, na descida da Serra das Araras, em Piraí.

Segundo agentes da Polícia Rodoviária Federal, o motorista, ao fazer uma curva, fez um ‘L’ com uma carreta, perdeu o controle do veículo e tombou. De acordo com a PRF, não há relatos de vítimas ou saque. A carreta transportava carga de frango resfriado.

A pista ficou totalmente interditada entre 06h50 e 08h05 desta segunda-feira. A carreta permanece na faixa da esquerda e a descida da serra segue em meia pista, com trânsito fluindo pela faixa da direita. O incêndio também atingiu o semirreboque e as equipes estavam realizando a contenção do incêndio.

A CCR NovaDutra, concessionária que administra a rodovia, destacou que foi acionada às 6h33 para atender a um tombamento de uma carreta carregada com frango congelado, seguido de incêndio. Para atender a ocorrência, o tráfego foi interrompido no km 227 e foi implantada mão dupla.

– O fogo no local já foi controlado e a carreta destombada. No momento, equipes de Conservação da CCR NovaDutra trabalham na limpeza da pista. A lentidão no km 227, local onde a pista está interrompida, é de 3km, reflexo do atendimento da ocorrência. Equipes da concessionária, entre viaturas de inspeção, resgate médico, guinchos leve e pesado, atendem a ocorrência – concluiu em nota.