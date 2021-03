Carreta tomba na BR-393 em Barra do Piraí

Matéria publicada em 25 de março de 2021, 09:34 horas

Veículo, carregado com containers, tombou na manhã desta quinta-feira, dia 25, no km 274

Barra do Piraí – Uma carreta, carregada com containers, tombou na manhã desta quinta-feira (25), no km 274, da BR-393, na Curva do Aterrado, em Barra do Piraí. O motorista, de 35 anos, teve ferimentos leves e foi socorrido no local, pela equipe de resgate responsável pelo trecho.

Segundo agentes da Polícia Rodoviária Federal, após o acidente, houve vazamento de óleo diesel sobre a pista, interditada sentido Barra do Piraí. O trânsito, lento, flui normalmente nas duas faixas sentido Volta Redonda.

Os agentes informaram que a pista está liberada, e que só será fechada no momento da retirada do veículo, sem previsão.