Carreta tomba na ‘Curva do Aterrado’ na BR-393

Matéria publicada em 28 de janeiro de 2020, 11:16 horas

Condutor estava na altura do km 274, na pista sentido São Paulo

Barra do Piraí – Uma carreta, que transportava garrafas de cerveja, tombou na manhã desta terça-feira (28), na altura do km 274, na “Curva do Aterrado”, da BR-393.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ninguém ficou ferido e o trânsito flui normalmente. O motorista, de 46 anos, que estava na pista sentido São Paulo, passa bem.