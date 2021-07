Carreta tombada na Dutra interdita pista na altura de Barra Mansa

Matéria publicada em 4 de julho de 2021, 19:29 horas

Barra Mansa – O tombamento de uma carreta carregada com bobinas de vergalhão de aço foi registrado na tarde deste domingo (04), na Via Dutra, na altura de Barra Mansa. O acidente interditou totalmente a via, no km 262 da Rodovia Presidente Dutra, no sentido São Paulo.

De acordo com a PRF, o condutor da carreta abandonou a carreta e ainda não foi localizado.

Equipes da PRF e da CCR Nova Dutra, concessionária que administra a rodovia, estão no local para remover o veículo e desobstruir a via.

Um congestionamento está chegando ao km 258, que é a saída para Volta Redonda, segundo a PRF. Muitos veículos devem estar saindo da pista ali e desviando por Volta Redonda e Barra Mansa e saindo mais à frente do acidente.