Carro bate em ônibus e deixa motorista ferido na BR-393

Matéria publicada em 4 de julho de 2022, 09:14 horas

Barra do Piraí – Um motorista, de 27 anos, que conduzira um Celta prata, com placas de Volta Redonda, se feriu ao bater com o carro de frente com um ônibus. O acidente foi por volta das 6h30 desta segunda-feira (4), na BR-393, Km 272, perto do distrito de Dorândia, em Barra do Piraí.

O motorista do Celta ficou preso às ferragens, sofreu ferimentos graves e foi socorrido na Santa Casa de Barra do Piraí. Policiais rodoviários federais apuraram que o motorista, que estava sozinho no carro, perdeu a direção do veículo e invadiu a pista contrária.

Havia muita neblina no momento do acidente. Ninguém que estava no ônibus se feriu.