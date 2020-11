Carro cai em ribanceira e atinge quintal de casa 

Matéria publicada em 29 de novembro de 2020, 09:08 horas

Barra Mansa – Três pessoas ficaram feridas na noite desse sábado, 28, na Rua A, Jardim América, em Barra Mansa. Elas estavam em um carro, modelo Fiat Fiorino, que caiu em uma ribanceira. O veículo foi parar no quintal de uma casa na Rua I, no mesmo bairro.

O motorista sofreu ferimento grave e foi levado para a Santa Casa de Barra Mansa. Outros dois ocupantes do carro, também foram socorridos no mesmo hospital. Os moradores do imóvel não foram atingidos pelo carro.