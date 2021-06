Carro capota na Via Dutra e deixa duas pessoas feridas

Matéria publicada em 8 de junho de 2021, 08:26 horas

Segundo a PRF, acidente aconteceu na altura do km 314, em Itatiaia; uma mulher de 21 anos, grávida, é uma das vítimas

Itatiaia – O capotamento de um carro deixou duas pessoas levemente feridas na noite dessa segunda-feira (7), em Itatiaia. O acidente aconteceu na altura do km 314 da Dutra.

Segundo agentes da Polícia Rodoviária Federal, após tomar conhecimento do acidente, às 22h, equipe da 7ª DEL PRF apurou que o casal de namorados que estava no veículo – um homem e uma mulher grávida -, ambos de 21 anos, estava discutindo, vindo a capotar após o condutor perder o controle do carro, um Hyundai/Tucson.

O casal foi levado para o Hospital de Emergência de Resende após ser socorrido por equipe de resgate da Nova Dutra. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.