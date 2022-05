Carro capota na Via Dutra e deixa três pessoas feridas

Matéria publicada em 24 de maio de 2022, 08:14 horas

Barra Mansa – Três pessoas ficaram feridas após o veiculo Renault Sandero em que estavam capotar. O acidente foi no início da noite de segunda-feira (23) na Via Dutra, Km 261, em Barra Mansa.

Policiais rodoviários federais, que foram ao local do acidente, apuraram que o motorista perdeu o controle do veículo e colidiu contra a mureta central. Em seguida, o Sandero capotou e parou com o teto virado para baixo, no acostamento.

As vítimas foram levadas para Santa Casa de Barra Mansa. Elas explicaram que o motorista de um veículo branco, placa e modelo não anotados, fez uma ultrapassagem pela direita e bateu na lateral do Sandero.

Fato que fez com que o condutor do Sandero perdesse o controle do veículo e batesse na mureta e, em seguida, capotasse. O outro motorista, que teria provocado o acidente, se evadiu com o veículo em alta velocidade, sem prestar socorro aos feridos.