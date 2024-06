Carro capotado é encontrado vazio em Penedo

Itatiaia – Um carro foi encontrado capotado, porém sem vítimas, na manhã desta segunda-feira (17), em Penedo. De acordo com a Polícia Militar, um gol branco foi localizado após denúncia, na Avenida Finlândia. O veículo estava capotado, mas sem vítimas ou testemunhas do acidente. O motorista foi encontrado algum tempo depois, caído em frente ao Posto de Policiamento Comunitário, com sinais de embriaguez.

Ainda de acordo com a PM, o condutor do veículo apresentou escoriações leves e confusão mental, sendo atendido na UPA. Ele foi encaminhado à 99ª DP, onde foi preso por conduzir veículo embriagado. O irmão do motorista foi o responsável pela retirada do veículo do local do acidente.