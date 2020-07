Carro com mulher grávida e criança é crivado de balas em Barra Mansa

Matéria publicada em 4 de julho de 2020, 07:24 horas

Barra Mansa – Uma família escapou de morrer na noite desta sexta-feira, dia 3, quando passava de carro pela RJ-157, em Barra Mansa. O veículo onde estavam um homem, a esposa grávida e uma criança de 4 anos foi atingido por vários disparos e estilhaços, mas ninguém se feriu.

A família parou o carro, um Gol que estava com as marcas de bala, perto de uma viatura policial e relatou o caso. Os Policiais Militares foram ao local indicado e encontraram um homem de 60 anos, que estava com uma cartucheira calibre 36 em punho.

Os PMs foram até a casa da namorada do homem, próximo da estrada, e no local acharam munições e uma garrucha. O suspeito afirmou que morava no bairro Cotiara, e no local foram encontradas mais munições e uma espingarda do tipo mosquetão.