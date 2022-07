Carro de luxo é apreendido na BR-393

Matéria publicada em 27 de julho de 2022, 20:33 horas

Paraíba do Sul – Um carro de luxo foi apreendido na manhã desta quarta-feira (27), na BR-393 (Lúcio Meira), por estar com o licenciamento vencido desde 2018. A apreensão ocorreu no km 177, em Paraíba do Sul.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, um Mercedes Benz emplacado em Juiz de Fora (MG), seguia em direção a Paraíba do Sul quando o motorista foi abordado. Ainda segundo a PRF, somados todos os débitos e 14 multas aplicadas por diversos órgãos de trânsito, o mesmo possui cerca de R$ 25 mil em débitos pendentes.

O veículo foi removido ao pátio para que o proprietário proceda a devida regularização.