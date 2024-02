Volta Redonda – Um carro derrubou um poste, na manhã deste domingo (25), na Avenida Ministro Salgado Filho, no bairro Aero Clube, logo em frente ao kartódromo de Volta Redonda. Segundo as imagens, o veículo chegou a pegar fogo por causa da batida.

Equipes do Corpo de Bombeiros já estão no local para controlar as chamas. Ainda não há informações sobre feridos.