Carro é abandonado em canal de escoamento de água após acidente em Barra do Piraí

Matéria publicada em 25 de setembro de 2022, 09:38 horas

Barra do Piraí – Na manhã deste domingo (25), por volta das 5h30, a PRF foi avisada por condutores que passavam no km 248 da BR-393, em Barra do Piraí, próximo ao bairro Coimbra, sobre um acidente de trânsito.

Chegando ao local, a equipe verificou que o veículo acidentado transitou de marcha à ré no gramado e caiu em um canal de escoamento de água. Nem o condutor ou qualquer outro ocupante do veículo foram encontrados no local.

Devido a ausência de identificação do condutor e possíveis ocupantes e por estar com o licenciamento atrasado, o veículo foi encaminhado ao pátio de retenção para esclarecimentos e a sua devida regularização.