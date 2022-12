Carro é apreendido com meio quilo de cocaína na Vila Brasília - Diário do Vale

Carro é apreendido com meio quilo de cocaína na Vila Brasília

Matéria publicada em 14 de dezembro de 2022, 12:06 horas

Volta Redonda – Policiais militares do 28º Batalhão da PM apreenderam na noite desta terça-feira, 13, drogas e material do tráfico em um HB20 branco. O carro estava foi encontrado na Rua Waldir Sobreira Pires, em frente a um escadão, no bairro Vila Brasília em Volta Redonda.

Segundo os policiais, eles estavam em patrulhamento quando localizaram o veículo. Dentro do automóvel foram encontrados uma bolsa contendo meio quilo de cocaína, uma balança de precisão, um coldre, além de material para embalar drogas e um coturno.

O carro foi rebocado até a delegacia pela Guarda Municipal, junto ao material. Ninguém foi preso.