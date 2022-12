Carro é crivado com mais de 10 tiros em Volta Redonda - Diário do Vale

Matéria publicada em 30 de novembro de 2022, 21:08 horas

Volta Redonda – Inspetores da 93ª DP (Delegacia de Polícia Civil) estão buscando informações que possam levar aos autores dos disparos contra o motorista de um Corsa azul marinho com placa de Resende. O veículo foi encontrado com mais de 13 marcas de tiros na tarde desta quarta-feira (30). O fato ocorreu na Rua Recife, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda, por volta das 18h.

Agentes do 28° Batalhão de Polícia Militar foram acionados pelo Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança) com a informação de que um Corsa havia sido atingido por diversos disparos de arma de fogo e o motorista teria conseguido escapar. Ninguém foi encontrado no local. A polícia está tentando localizar os autores do atentado, assim como o dono do veículo através da placa e imagens de câmeras de segurança.

A região do Santo Agostinho é área onde o Comando Vermelho tenta atuar.