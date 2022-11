Carro é encontrado com perfuração no para-brisa - Diário do Vale

Carro é encontrado com perfuração no para-brisa

Matéria publicada em 29 de novembro de 2022, 15:29 horas

Veículo também estava com placa clonada

Volta Redonda – A Polícia Militar encontrou nesta segunda-feira (28), na Av. Paulo Erlei Alves Abrantes no bairro Três Poços, em Volta Redonda, um carro abandonado com perfuração no para-brisa.

De acordo com os agentes, também foi verificado que o veículo HB20 branco, estava com placa clonada, KRW-3C04. A placa correta é LMB-9J98. A Polícia Cívil investiga o caso.