Carro pega fogo na Dutra, em Barra Mansa

Matéria publicada em 2 de maio de 2023, 19:21 horas

Barra Mansa – Um Hyundai HB20 pegou fogo na tarde desta terça-feira (2) na altura do Km 269 da Rodovia Presidente Dutra, no sentido São Paulo, em Barra Mansa.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo teria tido uma pane e foi consumido pelo fogo. O condutor de 43 anos conseguiu estacionar no acostamento e sair do carro antes das chamas tomarem o veículo. Houve lentidão no fluxo por um curto período. Ninguém se feriu.