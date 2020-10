Matéria publicada em 24 de outubro de 2020, 14:43 horas

Volta Redonda – Um incêndio foi registrado na noite de sexta-feira (24), por volta das 22h, em Volta Redonda. Um carro pegou fogo, na Rua 12, ao lado do Shopping Popular, na Vila Santa Cecília. Ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros foi no local para controlar as chamas, que já tinham consumido quase todo veículo de passeiro. De acordo com testemunhas, a combustão foi instantânea.