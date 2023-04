Matéria publicada em 6 de abril de 2023, 19:35 horas

Resende – Um carro roubado foi encontrado, nesta quinta-feira (6), por policiais do 37º Batalhão de Polícia Militar, na Avenida do Canal Norte, no bairro Cidade Alegria, em Resende. O veículo, um Hyundai HB20, foi roubado nesta quarta-feira (5), no Jardim Brasília, em Resende.