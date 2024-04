Carro roubado é recuperado pela PM em Resende

Resende – Um Toyota Yaris, que havia sido roubado em Duque de Caxias, foi encontrado, na manhã desta terça-feira (23), abandonado na Avenida Adalto Emiliano Soares, no bairro Cidade Alegria, em Resende.

Segundo apurado pela reportagem, os agentes do 37º Batalhão de Polícia Militar foram até o local após receberem informações de que um veículo clonado estaria abandonado na Avenida Adalto Emiliano Soares, em frente a UPA (Unidade de Pronto Atendimento). No local, os policiais confirmaram que a placa do carro estava alterada, constatando que ele havia sido roubado em Duque de Caxias no dia 16 de março deste ano.

O veículo foi apreendido e levado à 89ª DP, onde a ocorrência foi registrada.