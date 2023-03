Carro roubado em Itatiaia teria sido usado em homicídio em Resende - Diário do Vale

Matéria publicada em 20 de março de 2023, 12:48 horas

Criminosos assassinaram um homem a tiros, pouco depois de roubarem o veículo

Agentes da Polícia Civil e Militar de Resende e Itatiaia, estão à procura de um Nissan Kicks preto, que foi roubado por três homens armados, na madrugada deste sábado (18), no Centro de Itatiaia. O veículo teria sido usado no assassinato de um homem a tiros, no bairro Paraíso, em Resende, pouco depois. Até o momento desta publicação, ninguém havia sido preso.

Imagens das câmeras de segurança de um estabelecimento comercial mostram o momento em que os criminosos mascarados saem do carro, atirando contra a vítima e efetuando disparos para o alto.

O veículo foi roubado na Rua Vitória Sócrates, em Itatiaia, por volta de 01h. O condutor do veículo, de 35 anos, informou aos policiais que foi rendido pelos criminosos. Além do veículo, eles levaram os documentos e o celular da vítima, e seguiram sentido Rodovia Presidente Dutra. O celular foi encontrado na Rua Luís de Camões, no bairro Alambari, próximo à ponte.

A Polícia Civil segue investigando a motivação do assassinato.