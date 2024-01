Carro roubado em Volta Redonda é encontrado incendiado na Dutra

Barra Mansa- A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na tarde desta terça-feira (16) um Nissan Kicks SL, de cor branca, que havia sido roubado no domingo (14), em Volta Redonda. O roubo chegou a ser registrado na 93ª Delegacia de Polícia. A PRF encontrou o veículo, incendiado, no Km 284 da BR-116 (Via Dutra), em Barra Mansa. O carro foi encaminhado à 90ª Delegacia de Polícia (Barra Mansa) para registro da ocorrência.