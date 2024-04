Carro roubado no Rio de Janeiro é recuperado em Volta Redonda

Volta Redonda – Agentes da 93ª DP recuperaram um Toyota Corolla roubado na cidade do Rio de Janeiro em outubro do ano passado. Veículo foi abordado no início da noite desta terça-feira (9), próximo à delegacia, no bairro Aterrado, em Volta Redonda.

Segundo a Polícia Civil, após a abordagem, os agentes constataram que o veículo havia sido roubado e clonado. De acordo com o delegado Vinícius Coutinho, o condutor, de 41 anos, apresentou um comprovante de pagamento de R$ 130 mil pelo carro.

O veículo foi apreendido e será devolvido ao proprietário original.