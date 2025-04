Carro suspeito de transportar armas para facção criminosa é apreendido em Itatiaia

Itatiaia – Policiais militares do 37ºBPM localizaram, na sexta-feira (11), um carro suspeito de transportar armas de uma facção criminosa envolvida com tráfico de drogas. O veículo, um FIAT ARGO branco, estava próximo à rodovia Presidente Dutra, no bairro Marechal Jardim, em Itatiaia.

Com auxílio da Polícia Rodoviária Federal, foi verificado que o carro tinha sido visto, ainda na tarde de sexta-feira, na cidade do Rio de Janeiro apresentando adulteração na numeração dos vidros.

Um guincho foi acionado e o carro foi levado para a 89ª DP para o registro de ocorrência e perícia.