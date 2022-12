Carro usado em assalto que deixou comerciante ferido é recuperado pela PM - Diário do Vale

Matéria publicada em 16 de dezembro de 2022, 16:08 horas

Homem foi baleado e teve R$ 17 mil roubados em Barra Mansa

Barra Mansa – Policiais militares apreenderam nesta sexta-feira (16) na Rua São Lourenço, no bairro Santa Rita do Zarur, em Volta Redonda, o Prisma vermelho. O carro foi usado no assalto que deixou um homem de 55 anos ferido após ser atingido por disparos feitos por dois assaltantes na manhã desta sexta-feira (16). O assalto aconteceu no bairro Boa Vista I, na Rua Geraldo José de Freitas, 415. A vítima também teve R$17 mil furtados pelos homens.

O caso aconteceu por volta de 6h40 e os tiros atingiram a perna da vítima, que estava trabalhando quando foi surpreendido pelos suspeitos. Poucos minutos após o ocorrido, o homem e uma testemunha foram encaminhados para a 90°DP de Barra Mansa, apresentando o fato às autoridades.

O homem, que trabalha como vendedor, relatou à polícia que estava a caminho de seu fornecedor em seu carro, uma Kombi branca, e foi fechado pelo automóvel dos dois suspeitos, um Chevrolet Prisma vermelho, que anunciaram o assalto. Por conta da demora da entrega dos valores, foram efetuados dois tiros com uma pistola contra o veículo, atingindo a frente do veículo abaixo do para-brisa e causando ferimentos à vítima.

Um dos disparos atingiu a perna direita do homem, que foi socorrido e transferido para o Hospital São João Batista em Volta Redonda por volta de 7h00. Ele se encontra estável e sem risco de morte. A polícia segue realizando trabalhos de buscas e, até o momento, nenhum suspeito foi encontrado.