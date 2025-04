Carro usado em tentativa de homicídio é abandonado após perseguição em Resende

Resende – Agentes do 37º Batalhão da Polícia Militar localizaram, na tarde desta terça-feira (29), um carro abandonado no bairro Castelo Branco, Paraíso, em Resende, após uma perseguição. O veículo, um Fiat Argo prata com a lanterna traseira quebrada, foi mencionado em denúncias da população sobre uma tentativa de homicídio na passarela de acesso à Barra 1, às margens da Rodovia Presidente Dutra.

Após receber informações de que os ocupantes do carro haviam efetuado disparos de arma de fogo contra um homem ainda não identificado, os policiais avistaram o carro trafegando pela Dutra, no sentido São Paulo. No bairro Paraíso, os suspeitos abandonaram o veículo e fugiram.

A perícia foi acionada para o local, e a ocorrência foi registrada na 89ª Delegacia de Polícia. O caso será investigado pela Polícia Civil.