Cartão Recomeçar beneficia mais de 3,6 mil famílias em todo estado

Estado do Rio – Para auxiliar o cidadão que perdeu móveis, ou até mesmo teve parte da casa destruída, o Cartão Recomeçar, pago em parcela única, no valor de R$ 3 mil, é um benefício do Governo do Estado para as famílias de municípios que declararam situação de calamidade ou emergência. Foram mais de 3,6 mil cartões entregues nos meses de novembro e dezembro de 2023. Bom Jesus do Itabapoana, com 236 unidades, e Campos dos Goytacazes, com 436, nesta segunda-feira (11), foram as últimas cidades a serem contempladas.

– Estamos dando uma oportunidade ao nosso povo para se reerguer após as chuvas. É um benefício que ajuda neste recomeço com móveis, eletrodomésticos da linha branca ou até mesmo, material de construção. Sabemos o quão difícil é esse momento pós tragédia, mas estamos aqui com solidariedade e resposta efetiva mostrando a participação do Estado – disse a secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Rosangela Gomes.

Além de beneficiar as famílias, o Recomeçar vai injetar uma renda direta de cerca de R$ 8 milhões apenas nos municípios da Região Norte e Noroeste, cidades mais afetadas com as chuvas, como Campo dos Goytacazes, Bom Jesus de Itabapoana, Miracema, Santo Antônio de Pádua, Laje do Muriaé, Aperibé e Itaocara.

– Começou a cair muita chuva na minha casa, a água subiu muito, acima da minha barriga. Minha mãe acamada de 91 anos, fiquei desesperada. A prefeitura estava passando na rua, resgatou minha mãe na hora, foi Deus. Quando recebi o telefonema que tinha direito ao benefício, chorei muito. Meu marido tem problema de saúde, eu estou desempregada, a gente não tem renda. Esse cartão veio em muito boa hora. A primeira coisa que vou fazer vai ser arrumar as portas e comprar um guarda-roupas que eu perdi – disse Marli Teixeira Silveira Mendes, de 58 anos. Moradora de Carabuçu, em Bom Jesus de Itabapoana.

– Minha casa alagou totalmente, perdi tudo. Tive que sair de casa. Agora com o Cartão Recomeçar em mãos, vou refazer o muro, o telhado da casa, as portas. Eu não tenho condições de comprar isso. Não tenho marido, então essa ajuda é muito importante para eu poder recomeçar – Marlene Cristiane de Abreu, 45 anos, moradora de Ilha do Cunha, em Campos dos Goytacazes.

Outras cidades também foram contempladas pelo benefício no mês de novembro. Na Região do Vale Paraíba, receberam o cartão os municípios de Valença, Volta Redonda, Barra do Piraí e Engenheiro Paulo de Frontin, totalizando 346 unidades entregues. Na Região Metropolitana, São Gonçalo, será a próxima cidade a receber 715 cartões do Recomeçar na próxima quinta-feira (14). No total serão investidos R$ 1,1 milhão na Região do Vale Paraíba e R$ 2,1 milhões na Região Metropolitana.