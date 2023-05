Carteira de identidade não terá mais informação sobre sexo

Matéria publicada em 19 de maio de 2023, 14:26 horas

País – Para tornar o registro mais inclusivo e representativo para a comunidade LGBTQIA+, o Governo Federal anunciou nesta sexta-feira (19) que a nova carteira de identidade não terá mais a informação sobre o sexo do portador, assim como não fará distinção entre o nome social e o nome do registro civil – assim, se passará a adotar o nome ao qual a pessoa se declara no ato da emissão do documento.

O decreto que regulamentará a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) com as alterações deve ser publicado no final de junho. A partir da divulgação da norma, todos os documentos já serão emitidos no novo modelo.

As mudanças na Carteira de Identidade Nacional foram solicitadas pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, com o objetivo de promover mais cidadania e respeito às pessoas Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, Queers, Intersexos, Assexuais e Outras (LGBTQIA+). Com informações da Agência Brasil.