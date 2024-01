Carteira Nacional do Artesão: Pinheiral convoca artesãos para cadastro

Pinheiral – A Prefeitura de Pinheiral, por meio da Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer, Juventude e Turismo (SEMECULT), convoca artesãos para o cadastro visando a emissão da Carteira Nacional do Artesão. O registro ocorrerá nos dias 25 e 26 de janeiro, na secretaria, localizada na sede administrativa: Rua Justino Ribeiro, 228, Centro, no horário das 10h e 16h. O documento é emitido pela Secretaria de Estado de Turismo do Estado do Rio de Janeiro (SETUR).

No ato do cadastro o artesão deverá apresentar uma foto 3×4 recente, documentos de Identidade e CPF, cópias dos comprovantes de residência e Pis/Pasep. Além da documentação, também é necessário levar três peças prontas de cada matéria-prima/técnica a ser cadastrada e realizar a confecção de uma peça artesanal por matéria-prima/técnica a ser cadastrada, em todas as suas fases (iniciar e concluir), para ser avaliada pela banca avaliadora.

A Carteira Nacional do Artesão é importante para o reconhecimento oficial como artesão e proporciona aos profissionais inúmeras vantagens como o acesso a microcrédito e vantagens como a participação em feiras do Programa de Artesanato Brasileiro (PAB) e do Programa Estadual, capacitações, auxílio para divulgar trabalhos e benefícios com instituições parceiras, como descontos na compra de matéria-prima.

A secretária da pasta, Aline Gouvêa, destaca a importância do cadastro para os artesãos do município, que poderão obter inúmeros benefícios e valorizar os trabalhos de cada um deles.

– Ficamos muito felizes em receber mais uma vez essa ação em Pinheiral. Agradeço ao secretário da SETUR e deputado estadual, Gustavo Tutuca pela iniciativa. Esperamos cadastrar novos artesãos e continuar trabalhando para apoiar e incentivar as vendas dessa arte tão especial para a cidade- disse.

A diretora de cultura, Tânia Amorim, afirmou que o incentivo aos artesãos fortalece também o turismo da cidade.

– O artesanato de Pinheiral está em constante crescimento e os cadastros são um estímulo maior para a participação de outros artesãos, que terão a oportunidade de expandir suas marcas e atrair pessoas de outros municípios- pontuou.

De acordo com o coordenador do Programa do Artesanato do Estado do Rio de Janeiro, Marcel Vasconcelos, o objetivo da ação é fortalecer a política pública do artesanato na cidade e dar suporte aos artesãos.

– Nossa equipe, juntamente com a curadoria estará presente no evento. É importante que os artesãos compareçam ao local com três peças acabadas e uma inacabada, para que o artista possa provar no ato presencial a capacidade de desenvolver a peça. Vamos avaliar todos e temos a certeza que Pinheiral tem um rico artesanato- destacou.