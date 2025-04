Casa da Cultura exibe obras de ceramista de Paraty

Paraty – A Casa da Cultura de Paraty inaugura, no dia 11 de abril, a exposição “O Homem e a Matéria – A essência da criação de Dalcir Ramiro”. A mostra celebra os 50 anos de trajetória do ceramista paratiense, reunindo obras de diversas fases de sua carreira, entre grandes esculturas e instalações, apresentando a evolução de sua arte ao longo das décadas.

A exposição estará aberta para visitação até o dia 5 de julho, com entrada gratuita.

O destino artístico de Dalcir foi moldado a partir de um pote. Nos anos 1970, em Paraty, o artista ainda jovem se encantou por uma cuscuzeria de cerâmica trazida de Cunha. Ao visitar a cidade vizinha, aprendeu com as antigas paneleiras, como dona Anuncia, as técnicas indígenas de preparo e manuseio do barro.

Do gesto inicial de moldar utilitários à ousadia de “entortar os potes” e subverter as curvas tradicionais, Dalcir desenvolveu uma técnica singular, recusando o uso do torno em favor do contato direto com a argila – escolha que marcaria para sempre seu processo criativo. “A cerâmica, para mim, é uma extensão do ser humano. Minha relação com o barro é direta, sem mediação. É o homem e a matéria”, diz ele.

A exibição conduz os visitantes por sua trajetória artística, desde os primeiros potes até a descoberta da poética da escultura, evocando rostos, realidades distorcidas e instalações aéreas que flertam com o surrealismo. Entre as 40 obras expostas, destacam-se duas grandes instalações, incluindo um móbile composto por 800 mini potes, que reproduz aquele primeiro artefato que despertou sua vocação – uma metáfora que une passado, presente e futuro de sua jornada.