Casa da Música de Paraty promove concertos gratuitos de alunos no Cinema da Praça

Paraty – A Casa da Música de Paraty vai promover, uma vez por mês, a partir do dia 22 de maio, concertos gratuitos de seus grupos de alunos, no palco do Cinema da Praça. Sempre às quintas-feiras, as apresentações terão entrada gratuita e duração de 40 a 60 minutos. Outras datas previstas são 3 de julho, 18 de setembro e 16 de outubro.

A iniciativa tem como objetivo ampliar a vivência artística dos estudantes, aproximando-os do público e inserindo-os na programação cultural da cidade. Os concertos também buscam valorizar os espaços públicos como locais de formação e expressão artística. Com cerca de 400 horas mensais de aulas, a Casa da Música busca proporcionar um ambiente de aprendizado que valoriza tanto a técnica quanto a expressão artística, contribuindo para o desenvolvimento cultural da comunidade de Paraty.

Fundada em 2014, a Casa da Música de Paraty é um projeto educacional que oferece formação musical gratuita para crianças e jovens da cidade. Desde sua inauguração, mais de 3 mil alunos já passaram pela instituição. Atualmente, são ofertadas 290 vagas em 23 modalidades de ensino, incluindo violão, guitarra, violino, viola, violoncelo, flauta doce, flauta transversal, saxofone, piano, cavaquinho, contra baixo elétrico, percussão, escaleta, teoria musical, harmonia funcional, história e apreciação da música latino-americana, além de práticas de conjunto como orquestras, cameratas e grupos de choro.

Entre os grupos que se apresentarão estão a Orquestra de Violões e o Trio de Violões, sob regência do maestro André Pantera, com repertórios que transitam entre a música popular brasileira, internacional e elementos eruditos. A Camerata de Cordas, dirigida por Rafael Gandolfo, apresentará um repertório eclético com formações camerísticas de violino, viola, violoncelo e contrabaixo. Já o Grupo de Sopros, coordenado por Anderson Della Vecchia, traz ao público arranjos de música popular e jazz interpretados por alunos de saxofone, trompete e flauta transversal.

Através da Lei Federal de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura, a Casa da Música de Paraty conta com o patrocínio estratégico do Instituto Cultural Vale, apoio da Taiama, Carboox, EZZE Seguros, Innova, Farmacêutica EMS, OCanto, Sandi Hotel e apoio institucional da Prefeitura de Paraty.