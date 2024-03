Casa de Cultura inaugura exposições com obras de cidadãos angrenses

Angra dos Reis – A Casa de Cultura Poeta Brasil dos Reis vai reabrir as portas para a população na quarta-feira (27), a partir das 17h, com duas novas exposições totalmente gratuitas: “Angra: Múltiplas Expressões”, e “Tekoa Sapukai”.

“Angra: Múltiplas Expressões”, com obras de 33 artistas de Angra dos Reis, é um tributo à multiplicidade e ao talento dos artistas e artesãos do município, resultado do edital promovido pela Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Cultura e Patrimônio. Os artistas foram selecionados nas categorias artes visuais e artesanato, abrangendo técnicas como pintura, escultura, desenho, arte digital, cerâmica e tecelagem, incluindo cianotipia, mosaico e macramê, que enriquecem ainda mais a variedade de expressões.

“Tekoa Sapukai”, por sua vez, leva à uma viagem pela cultura Guarani, oferecendo uma visão da vida na aldeia Tekoa Sapukai, no bairro Bracuí, em Angra dos Reis. Tekoa, que significa espaço, é como os guaranis chamam os lugares onde as famílias formam seus assentamentos, e que têm as condições de existência e realização de seu modo de vida ancestral. Já a palavra Sapukai expressa “socorro”, revelando a preocupação pelos locais que eles consideram sagrados. É a voz da natureza que clama por preservação, ressoando nos corações dos cerca de 320 indígenas que compõem a comunidade Tekoa Sapukai.

Na mostra, os visitantes poderão apreciar artefatos de cestaria, balaios, bijuterias, bichos em caixeta, leques e samurais, na maioria feitos por mulheres, mostrando a força do feminino na aldeia e o talento das artesãs.

A Prefeitura de Angra convida o público a mergulhar na história e na cultura da cidade, apreciando o talento e a criatividade dos artistas locais e os tesouros artesanais dos Guaranis.

– São duas exposições belíssimas, preparadas com todo carinho. Elas marcam o nosso compromisso contínuo com o apoio e o reconhecimento dos artistas da região, incentivando sua visibilidade e reconhecimento. Além disso, as exposições oferecem uma oportunidade única de conhecer de perto o rico artesanato dos nossos vizinhos Guaranis – informa o secretário de Cultura e Patrimônio, Andrei Lara.