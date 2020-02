Casa desaba na Vista Alegre em Barra Mansa

Matéria publicada em 20 de fevereiro de 2020, 08:29 horas

Barra Mansa – Uma casa desabou na noite desta quarta-feira, 19, no bairro Vista Alegre, em Barra Mansa. Os três pavimentos do imóvel, localizado na Avenida dos Aposentados, 115, desmoronaram, provocando um forte estrondo e assustando moradores da localidade. Segundo o coordenador da Defesa Civil, Sérgio Mendes, que esteve no local, ninguém ficou ferido. O incidente ocorreu por volta das 21 horas e na residência estava apenas o dono do imóvel, cujo nome não foi revelado.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros também esteve no local. A Defesa Civil ainda não concluiu o laudo sobre o motivo do desabamento. O coordenador do órgão disse, nesta manhã de quinta-feira, 20, ao DIÁRIO DO VALE, que o desabamento pode ter sido provocado por uma obra que estava sendo feita no imóvel. Outro agravante, ainda de acordo com a Defesa Civil, pode ter sido a infiltração nas paredes da residência. Técnicos da Defesa Civil retornam nesta manhã ao local para nova avaliação sobre o motivo do desabamento e se o mesmo afetou residências próximas.