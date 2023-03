Casa desaba no Nova Esperança e deixa mulher ferida; Rio Barra Mansa transborda - Diário do Vale

Casa desaba no Nova Esperança e deixa mulher ferida; Rio Barra Mansa transborda

Matéria publicada em 11 de março de 2023, 08:44 horas

Pior chuva dos últimos anos causa estragos em Barra Mansa; veja vídeos

Imagens enviados pelos moradores ao DIÁRIO DO VALE

Barra Mansa – Uma casa desabou na Rua Florianópolis, no bairro Nova Esperança. O desastre foi causado pela chuva que caiu sobre o município na noite desta sexta-feira (10) e madrugada de sábado (11). Segundo testemunhas, a rua foi alagada e a água subiu muito rápido, assustando os moradores que, de repente, ouviram um barulho alto e viram uma casa desabar.

“A dona da casa é uma senhora que mora sozinha. Vimos quando ela acenou o braço pedido ajuda, uma placa caiu em cima dela”, contou uma moradora, acrescentando que a mulher, ferida, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada à Santa Casa. “A sorte é que ela estava na parte da frente. A de trás foi embora”, revelou.

Segundo o apurado pelo DIÁRIO DO VALE, o volume de chuva chegou a 120 milímetros em poucas horas, o que a transforma na pior tempestade dos últimos anos. Acionada, a Defesa Civil interditou a casa no Nova Esperança , e equipes da prefeitura trabalham para remover a lama. A água chegou a dois metros de altura em algumas localidades. Devido à chuva, o trânsito nas vias de acesso à Via Dutra ficou interrompido por várias horas. Outros bairros atingidos foram o São Luiz, Santa Clara, Marajoara e Boa Sorte. O Rio Barra Mansa, que corta os bairros São Luiz e Nova Esperança, transbordou.