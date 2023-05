Casa do Empreendedor de Volta Redonda implanta novo Sistema de Atendimento e Relacionamento

Matéria publicada em 24 de maio de 2023, 10:47 horas

Funcionários passaram por treinamento com consultoras do Sebrae, que é parceiro da prefeitura no processo

Volta Redonda – A Casa do Empreendedor Délio Avellar, da Prefeitura de Volta Redonda, implantou novo Sistema de Atendimento e Relacionamento em parceria com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas). Na manhã de terça-feira (23), analistas da entidade, Natália Malaquias e Izabela Pagliares, estiveram na sede da Casa, na Rua 535, nº 34, no Aterrado, para capacitar os oito funcionários.

De acordo com o coordenador da Casa do Empreendedor e delegado da 4ª Delegacia Jucerja (Junta Comercial do Rio de Janeiro), Haroldo Fernandes, a implantação do novo sistema visa garantir atendimento de excelência aos contribuintes de Volta Redonda. “A iniciativa promoveu orientações sobre o Sistema de Atendimento e Relacionamento com o objetivo de oferecer suporte de qualidade ao empreendedor do município”, disse.

A coordenadora do Regin (Sistema de Registro Integrado), Cristina Moura, explicou que os atendimentos serão cadastrados e avaliados por metodologia baseada em processos qualitativos e quantitativos. “Os critérios seguem necessidades mapeadas de clientes atendidos no setor, nas diferentes etapas do ciclo de relacionamento: prospecção, atendimento e pós-atendimento, promovendo maior eficácia do atendimento, aprimorando os processos”, explicou.

A Casa do Empreendedor atende desde o Microempreendedor Individual (MEI) até empresas de grande porte. O horário de atendimento é das 9h às 11h30 e das 13h às 16h. E o plantão do Regin no local, com funcionários das secretarias municipais de Fazenda (SMF), Meio Ambiente (SMMA), do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano (IPPU) e da Vigilância Sanitária, é das 9h às 11h.