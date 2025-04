Casa do Empreendedor de VR recebe Selo Ouro do Sebrae

Volta Redonda – A Casa do Empreendedor Délio Avellar, vinculada à Prefeitura de Volta Redonda, foi reconhecida, pelo segundo ano consecutivo, com o Selo Ouro de Referência em Atendimento — a mais alta premiação concedida no segmento no estado do Rio de Janeiro. A honraria, oferecida pelo Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), é destinada exclusivamente às unidades que alcançam, dentro do prazo estabelecido (neste caso, o ano de 2024), todas as metas definidas ao longo do período de avaliação.

A premiação foi realizada nesta sexta-feira (11), no Rio de Janeiro. O reconhecimento tem um peso ainda maior, pois esta foi apenas a segunda vez que Volta Redonda participou da disputa pelo Selo Ouro.

Segundo a assessora da Casa do Empreendedor, Cristina Moura, o número de cidades participantes aumentou de 68 para 85, sendo que apenas 18 municípios em todo o estado — e apenas três no Médio Paraíba, incluindo Volta Redonda — receberam a nota máxima.

Ela explica ainda que os municípios foram submetidos a 25 critérios de avaliação — chamados de “evidências” pelo Sebrae —, que incluem, entre outros aspectos, o número de atendimentos, o cliente oculto (quando uma pessoa enviada pela entidade se passa por cliente para avaliar o atendimento), a realização de palestras para microempresários e o treinamento da equipe.

“Receber o Selo Ouro pelo segundo ano consecutivo, em nossa segunda participação, é um reconhecimento do trabalho de toda a equipe e um desafio para continuarmos com um atendimento de excelência, que pode nos levar ao Selo Diamante — o reconhecimento nacional pelos nossos esforços”, afirmou Cristina.

Ainda sobre a equipe, ela acrescenta que todos os atendentes da Casa do Empreendedor – sete, no total – foram reconhecidos com o Selo Ouro. “E ainda tivemos, dentre esses atendentes, a Cláudia Cristina Estevão, que levou o prêmio ‘História de quem atende.’”

O coordenador da Casa do Empreendedor e delegado da Jucerja em Volta Redonda, Haroldo Fernandes, destacou o esforço conjunto: “Agradeço mais uma vez à nossa equipe por esse prêmio, que demonstra como o trabalho coletivo é essencial para alcançarmos nossos objetivos. É mais um incentivo para que, em 2026, conquistemos o Selo Ouro pelo terceiro ano consecutivo.”