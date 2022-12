Casa do Papai Noel é inaugurada em Volta Redonda - Diário do Vale

Matéria publicada em 11 de dezembro de 2022, 11:13 horas

Morada do bom velhinho permanece até o dia 23 de dezembro, das 14h às 22h, na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília

Volta Redonda – O “Natal da Cidadania” teve sua abertura na noite deste sábado, 10, com a inauguração da casa do Papai Noel, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. Um show de luzes com mais de um milhão e 600 mil luzes natalinas de LED fez parte do espetáculo de abertura. O acendimento simbólico da iluminação ocorreu na Praça Brasil e Rua 14, na Vila Santa Cecília, mas o espírito natalino se espalhou por toda a cidade com luzes instaladas também em outras avenidas e praças do município. Além disso, a inauguração da tradicional Casinha do Papai Noel na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, atraiu centenas de famílias da cidade e região.

“Quando recebia as visitas das crianças no gabinete, falava que iria fazer o Natal mais bonito de todos, com muitas luzes por toda a cidade, e conseguimos. É uma data muito especial, toda a população sempre fica esperando e perguntando como será o Natal. E a inauguração da Casinha do Papai Noel foi muito emocionante vamos distribuir muitos presentes para as crianças”, falou o prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto.

Além da Praça Brasil e da Rua 14, a iluminação do Natal também foi instalada nas avenidas Amaral Peixoto (Centro), Nelson Gonçalves (entre os bairros Centro e Laranjal); Paulo de Frontin, Lucas Evangelista (Aterrado) e Radial Leste; nas praças dos bairros Niterói, Centro, Colina, Aterrado; e nas pontes Pequetito Amorim e Maurílio César.

“A cada ano a decoração vai ficando mais linda. Amei demais e estou aproveitando para fazer várias fotos. É uma época que amo, fico toda animada e contagio todos ao meu redor, disse Adriana Ferreira, moradora do bairro Vila Brasília.

Moradores de cidades vizinhas também foram até a Praça Brasil acompanhar a abertura do “Natal da Cidadania”. A Maria de Lourdes Gomes mora em Pinheiral e levou toda a família para conhecer a decoração.

“Sou de Pinheiral e sempre venho conhecer a iluminação, decoração de Natal e tirar muitas fotos, porque fica a cada ano mais linda. Vai chegando perto do final do ano e meus filhos sempre perguntam quando vai inaugurar. É uma grande diversão para todos”, ressaltou.

Casinha do Papai Noel

O bom velhinho distribuirá gratuitamente brinquedos para todas as crianças, durante todos os dias (inclusive aos finais de semana), das 14h às 22h, até o dia 23 de dezembro. O Papai Noel chegou à cidade em um triciclo do Falcões de Aço Moto Club e recebeu as chaves da cidade.

A morada do bom velhinho foi confeccionada pela Comissão de Natal, formada por uma força-tarefa entre secretarias e autarquias do Governo Municipal. A decoração natalina de Volta Redonda conta com muita arte, beleza e criatividade, além de economia aos cofres públicos, pois grande parte dos materiais foi reaproveitada.

Circuito das luzes

Nessa sexta-feira, dia 9, ocorreu o “Circuito das Luzes”, realizado pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio das secretarias municipais de Cultura (SMC) e Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), em parceria com a Fundação CSN (Companhia Siderúrgica Nacional). Um ônibus gratuito levou os passageiros em um tour por alguns pontos iluminados e enfeitados da cidade, como o Hotel Bela Vista, Centro Cultural Fundação CSN e Praça Pandiá Calógeras, retornando à Praça Brasil.

Nestes locais, também ocorreram apresentações artísticas para os participantes do passeio, com apresentações teatrais, musicais e cantatas, além da apresentação da fanfarra da ETPC (Escola Técnica Pandiá Calógeras).

Concerto Natalino

A programação dos eventos natalinos em Volta Redonda iniciou na quinta-feira, dia 8, com um Concerto Natalino – especial The Beatles, realizado no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Junior, ao lado do Colégio Municipal Getúlio Vargas, bairro Laranjal. O espetáculo também teve a participação especial da Banda Blue Angels, do grupo Tambores de Aço da Fundação CSN e da Banda Municipal.