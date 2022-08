Matéria publicada em 15 de agosto de 2022, 08:43 horas

Valença – Uma casa foi arrombada no domingo (14), em Valença. O ladrão retirou a grade de proteção de uma das portas para entrar no imóvel, localizado na Rua Doutor Souza Nunes, no bairro Belo Horizonte.

Um aparelho de TV foi furtado da residência. O crime foi registrado na 91ª DP, por policiais militares que estiveram no local do arrombamento.