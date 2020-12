Casa é interditada no bairro Boa Sorte em Barra Mansa

Matéria publicada em 29 de dezembro de 2020, 14:19 horas

Barra Mansa– Uma casa foi interditada pela Defesa Civil de Barra Mansa na manhã desta terça-feira (29), na Rua José Amadeu Barroso, no bairro Boa Sorte. A Defesa Civil informou que a ação foi preventiva, pois um imóvel ao lado desabou durante à noite e seus escombros foram parar no Rio Barra Mansa. Segundo informações do coordenador do órgão, Jonas Rodrigues Leite, o morador da casa na mesma rua, já antevendo os riscos, desocupou o imóvel.

– A casa 270 já havia sido interditada há algum tempo em função das rachaduras e outros problemas estruturais. As chuvas dos últimos dias agravaram a situação e o imóvel cedeu. O morador do número 260, que também apresentava problemas estruturais, se precaveu desocupando o local – disse.

Com relação ao Rio Paraíba do Sul, a Defesa Civil de Barra Mansa está monitorando sistematicamente o nível das águas. Pela manhã, a régua de medição apontava para 2,96 metros de altura.

– Principalmente durante a temporada de chuvas esse acompanhamento é fundamental para manter informada a população ribeirinha dos bairros Vila Maria, Vista Alegre, Saudade e da Rua Argemiro de Paula Coutinho, que liga o Centro ao Fórum – concluiu.

Serviço

A Defesa Civil segue atendendo situações de emergência em regime 24 horas pelos telefones 199, 193, 192 e o WhatsApp: (24) 998343603.