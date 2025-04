Casa Larangeiras inaugura exposição Brasil-Uruguai em Angra

Angra dos Reis – A Casa Larangeiras recebe, no dia 8, às 19h, a exposição gratuita “Do Prata ao Atlântico – Pontes Criativas entre Brasil e Uruguai”. A mostra marca a requalificação do espaço cultural e reúne artistas dos dois países em um intercâmbio cultural.

Realizada pela Secretaria de Cultura e Patrimônio de Angra, a exibição conta com vinte obras de dez artistas — três brasileiros e sete uruguaios — que exploram temas como natureza, memória, identidade e resistência. A primeira edição ocorreu em janeiro de 2025, organizada pela Associação de Artistas de La Costa (ARTECO), no Uruguai, e agora chega à Angra.

Historicamente, as águas do Rio da Prata e do Oceano Atlântico conectaram Brasil e Uruguai, promovendo trocas culturais e diálogos artísticos. Inspirada no construtivismo de Joaquín Torres García e no modernismo de Tarsila do Amaral, a mostra propõe a dissolução de fronteiras e novas narrativas visuais, como no mapa invertido de Torres García.

As obras se interligam através de paisagens comuns, explorando elementos como o mar, os ciclos da vida, o feminino, o cotidiano e o território. “Do Prata ao Atlântico” se apresenta como um manifesto sobre a potência da arte em unir territórios e ressignificar tradições ao ocupar espaços públicos e democratizar o acesso à cultura.

“Que este encontro inspire reflexões sobre pertencimento, criação artística coletiva e o poder de imaginar outros futuros possíveis a partir de intercâmbios culturais”, afirma o prefeito de Angra dos Reis, Cláudio Ferreti.