Matéria publicada em 9 de março de 2021, 09:19 horas

Defesa Civil já compareceu ao local e notificou a moradora

Volta Redonda- Uma moradora da rua H, número 65, no bairro Nova Primavera está, há dois meses, preocupada com um possível deslizamento de terra, que pode atingir a casa onde ela mora. O problema começou com uma erosão no quintal da casa que faz divisa com uma rua.

De acordo com Ingrid Cristhie de Arantes, de 31 anos, que reside no bairro há 25 anos, há dois meses a rua está quase caindo em cima da sua própria casa e segundo ela afirma, até agora nenhuma solução foi tomada pelo setor público.

“Já vieram aqui o pessoal da Defesa Civil, da Furban e até da associação de moradores do bairro, mas até agora ninguém resolveu nada. Estou muito preocupada para que logo haja uma solução, pois as chuvas retornaram e o risco de desabamento é eminente, e também tenho receio de que a rua desabe em cima do quarto dos meus filhos”, disse preocupada Ingrid.

Resposta da Prefeitura

Em nota, a Defesa Civil de Volta Redonda informou que já compareceu ao endereço no dia 13 de janeiro e constatou que o deslizamento de terra está na área particular da moradora, porém compromete a via pública. De acordo com a prefeitura, a moradora foi notificada, e a Defesa Civil acionou o Furban (Fundo Comunitário de Volta Redonda), já que a mesma não dispõe de recursos financeiros para a obra em sua área. Um ofício foi enviado ao Furban solicitando atendimento para a moradora em questão, e já está analisando a situação.