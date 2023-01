Casa Rosa fez cerca de 17 mil atendimentos em 2022 - Diário do Vale

Matéria publicada em 14 de janeiro de 2023, 08:45 horas

Espaço acolhe pessoas em tratamento contra câncer em Barra Mansa

Barra Mansa – A Casa Rosa, projeto que acolhe pacientes em tratamento contra o câncer em Barra Mansa, divulgou o número de atendimentos realizados em 2022. Ao todo, foram 16.942 pessoas acolhidas no espaço, que oferece diversos tipos de serviço.

O mês com o maior número de atendimentos foi dezembro, com 2.059 pessoas, seguido de maio, com 1.676 e novembro, com 1.573. O local oferece acolhimento para aqueles que fazem tratamento no Oncobarra, serviço de Oncologia da Santa Casa do município. Além dos pacientes, seus acompanhantes também são assistidos.

A Casa Rosa oferece diversos serviços, como refeições completas e atendimentos especializados, com psicólogos, psicanalistas, nutricionistas, dermatologistas, assessoria jurídica e assistente social. Além dos atendimentos, também à o serviço de doação de perucas, próteses mamárias, almofadas terapêuticas e cestas básicas entre outros itens.

A presidente da Casa Rosa, Márcia Cristina, falou sobre as atividades do último ano. “É uma casa que tem se expandido. Durante o ano, fizemos muitos atendimentos com cesta básica. Foram mais de 200 que nós doamos para famílias que estão com algum parente com câncer, que não estão inscritas em nenhum programa do Governo Federal e que se encontram em situação vulnerável. Foram mais de 1,6 mil litros de leites doados, fora o leite de consumo na Casa Rosa”.

Márcia Cristina também explicou sobre o funcionamento do local. “Temos uma média de 1.300, 1.500 pessoas em atendimento para alimentação na Casa Rosa, mensalmente. São pacientes e acompanhantes que vem de outros municípios e de Barra Mansa. Às vezes ele tem que passar o dia inteiro na OncoBarra e fica ali na Casa. Servimos um bom café da manhã e a sopa. Quando vamos fechar, tem o lanche da tarde”.

O projeto funciona com o apoio de voluntários e padrinhos. Quem quiser ajudar ou realizar alguma doação, pode entrar em contato através do telefone (24) 99395-0680.

A Casa Rosa fica na Rua Santos Dumont, nº 182, Centro de Barra Mansa.

Confira o número de atendimentos por mês:

Janeiro – 800

Fevereiro – 1.172

Março – 1.182

Abril – 1.017

Maio – 1.676

Junho – 1.537

Julho – 1.434

Agosto – 1.556

Setembro – 1.413

Outubro – 1.523

Novembro – 1.573

Dezembro – 2.059