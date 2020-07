Casal de Volta Redonda é flagrado com carro clonado na Via Dutra

Matéria publicada em 13 de julho de 2020, 08:21 horas

Casal foi detido por suspeita de receptação no km 285 na noite de domingo (12)

Barra Mansa – Agentes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam, na noite de domingo (12), em Barra Mansa, um carro clonado, que pode ter sido usado no assalto a uma casa em Três Rios, na sexta-feira (10). O veículo, modelo Gol, prata, ano 2019, com placa de Itaguaí, estava sendo dirigido por um jovem, de 23 anos. Ele foi abordado aconteceu no km 285 da Via Dutra e estava acompanhado de uma jovem, de 20 anos.

Durante abordagem, os agentes sentiram forte cheiro de maconha no interior do veículo, mas o condutor assumiu ser usuário da droga e disse que já havia consumido todo entorpecente. De acordo com a PRF, ao ser perguntado sobre a procedência do veículo, o condutor informou ser de um primo e que havia tomado o carro emprestado para passear em Maromba. Ele disse que o objetivo era comemorar o aniversário da companheira e eles estariam retornando para Volta Redonda.

Durante revista, foram encontrados indícios de adulteração no CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos), e, segundo os policiais, o jovem mudou a versão da história. Ele teria dito que alugou o carro de um desconhecido por R$ 200 para o passeio com a namorada.

O casal recebeu voz de prisão por receptação quando os agentes verificaram que a numeração do motor era diferente da que constava no sistema. Depois, confirmaram se tratar de um clone, sendo o original de mesma marca e modelo com placa do Rio de Janeiro, com registro de furto no Recreio dos Bandeirantes, no dia 18 de fevereiro deste ano. A PRF informou que há registro de furto para a placa Mercosul utilizada para montar o clone. O registro foi feito no dia 19 de fevereiro deste ano, um dia após o furto do Gol no Rio.

Assalto

O assalto em que o carro estaria envolvido aconteceu dentro de um imóvel localizado no bairro Vila Isabel, em Três Rios. A PM informou que três homens, dois deles armados, invadiram uma casa como se fossem policiais e renderam quatro pessoas, que foram trancadas no banheiro. Os criminosos reviraram todo o imóvel e levaram dinheiro, aparelhos eletrônicos, celulares e joias. No mesmo dia, a PM informou que os suspeitos fugiram do local num Gol, com placa de Itaguaí, visto pela última vez passando por um pedágio em Xerém.