Casal é assaltado e fica sem carro em Barra Mansa - Diário do Vale

Matéria publicada em 23 de novembro de 2022, 11:04 horas

Barra Mansa – Um casal foi rendido por dois homens, um deles armado de revólver, após saírem de uma festa de confraternização no bairro Ano Bom, em Barra Mansa. O assalto foi no final da noite de terça-feira (22), e a dupla roubou o veículo Corsa Classic, placa OVV 5F40, de propriedade das vítimas.

Os assaltantes sentiram dificuldades em encontrar a chave da tranca do volante, foi quando as vítimas correram em direção a um estacionamento. Os bandidos conseguiram abrir a tranca do volante e fugiram no Corsa em direção a Rua Major José Bento, na Vila Nova.