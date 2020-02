Casal é baleado na porta de casa em Barra Mansa

Matéria publicada em 5 de fevereiro de 2020, 08:35 horas

Barra Mansa – Um casal foi baleado na frente da casa onde mora, na Avenida Ministro Amaral Peixoto, no bairro Siderlândia, em Barra Mansa, na noite desta terça-feira, dia 4. O homem foi ferido de raspão no tórax e a mulher foi atingida na perna.

De acordo com a Polícia Militar, a dupla tentativa de homicídio teria sido praticada por três homens, que chamaram pelo homem no portão da casa. Quando ele apareceu, foram feitos diversos disparos. Apesar de ferido de raspão, o homem conseguiu correr e fugiu levando o filho pequeno no colo. Assustada, a mulher dele também apareceu na porta e acabou ferida. Ela foi socorrida pelo Samu e encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia.

Segundo a PM, o homem atingido superficialmente no tórax, foi até a unidade médica para saber o estado de saúde da companheira.

De acordo com a ocorrência, até a noite desta terça-feira, o estado de saúde da mulher era estável.

Nota

A Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa emitiu uma nota sobre os jovens que deram entrada na unidade. O rapaz, após primeiros atendimentos, foi liberado. Já jovem segue mantida em observação no Pronto Socorro e seu estado é estável. A paciente passou por Raio X, em seguida foi feito o curativo e aplicação de medicação.