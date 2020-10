Casal é detido por suspeita de agredir a filha, de 10 anos, em Volta Redonda

Matéria publicada em 2 de outubro de 2020, 07:15 horas

Ambos, de 45 anos, foram detidos pela PM e encaminhados para a Deam

Volta Redonda – Um casal foi preso na noite dessa quinta-feira, 01, em Volta Redonda, por suspeita de agredir a filha, de 10 anos. A suposta agressão teria acontecido no bairro Santo Agostinho.

Policiais militares foram acionados para atenderem ao chamado e no local, encontraram a vítima com uma vizinha da família, de 41 anos. Segundo informações, nesse momento, a PM tomou conhecimento das supostas agressões, e encaminhou a vítima à UPA do bairro; posteriormente transferida para o Hospital São João Batista (HSJB), já com acompanhamento de um conselheiro tutelar.

O casal foi encaminhado para a Deam (Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher), na sede da 93ª DP (Volta Redonda). O motivo da suposta agressão não foi informado.