Casal é flagrado com droga após denúncia para o 28º BPM

Matéria publicada em 16 de junho de 2022, 10:27 horas

Barra Mansa – Um jovem, de 19 anos, e uma mulher, de 39, foram detidos na quarta-feira (15) suspeitos de tráfico de drogas, em Barra Mansa. Eles foram flagrados com flagrados com seis cápsulas de cocaína e 15 trouxinhas de maconha na Rua Florianópolis, no bairro Getúlio Vargas.

Policiais militares chegaram ao local após receberem informação feita por meio do Disque Denúncia do 28º Batalhão da PM (08000 260 667), de que um casal vendida droga na localidade. Os suspeitos foram levados para a Delegacia de Barra Mansa.