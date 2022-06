Casal é flagrado com drogas na Via Dutra em Itatiaia

Matéria publicada em 9 de junho de 2022, 10:58 horas

Itatiaia – Um motorista, de 24 anos, que conduzia um veículo Virtus AF, com placas de São Paulo, e uma passageira, de 19 , foram abordados por policiais rodoviários federais, com drogas. A ação foi no início da madrugada desta quinta-feira (9), na Via Dutra, Km 318, em Itatiaia.

Os agentes da PRF sentiram um odor de maconha dentro do veículo e durante a revista, encontraram seis gramas da droga, um grama de MDMA (ecstasy em pó), além de assessórios para consumo de entorpecentes, como dichavador, papel “seda”, piteiras entre outros.

O motorista confessou que as drogas eram para o seu consumo e assinou um termo circunstanciado, comprometendo comparecer à Justiça quando for solicitado. Em seguida, o casal foi liberado para seguir viagem. O material ficou apreendido.